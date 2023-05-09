عقوبة أداء الحج بدون تصريح.. المنع من دخول المملكة 10 سنوات وغرامة

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية عن العقوبات التي سيتم تنفيذها على الأشخاص الذين يؤدون مناسك الحج والعمرة بدون الحصول على تصريح 1444، أو مخالفة التصاريح تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

عقوبة أداء الحج والعمرة بدون تصريح

ويُعتبر الحصول على تصريح الحج شرطا أساسيا لأداء المناسك سواء للمقيمين داخل المملكة أو القادمين من الخارج، ومن يخالف هذه الاشتراطات يتعرض للعقوبات الآتية:

- غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.

- السجن لمدة 6 أشهر.

- الترحيل والمنع من دخول المملكة إذا كان المخالف مقيما.

- تشويه سمعة المخالفين في وسائل الإعلام.

شروط الحصول على تراخيص الحج

وجاءت الاشتراطات الخاصة بالحصول على تراخيص الحج 1444، والتي يعتبر مخالفتها تعرض صاحبها للعقوبات السابقة وهي كالآتي:

- ألا يقل عمر المتقدم وقت إصدار تصريح الحج 1444 عن 12 عام هجريًا.

- أن يكون المتقدم حاصلا على 3 تطعيمات رئيسية، وهي كالآتي: «فيروس كورونا أو الحمى الشوكية».

- أن يقدم المتقدم حاصل شهادة صحية تفيد بأنه خالٍ من الأمراض المزمنة الحادة أو المعدية.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

- أن يكون جواز سفر المتقدم صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر في شهر ذي الحجة المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات الحجاج بداية من غرة شهر ذي القعدة، وتستمر حتى 4 ذي الحجة وذلك وفق هيئة الطيران المدني السعودي، على أن تبدأ رحلات المغادرة بداية من 14 ذي الحجة 1444.