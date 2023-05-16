حزب «حقوق الإنسان»: برامج الحماية الاجتماعية قضت على أشكال التمييز

قال جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن برامج الحماية الاجتماعية حققت جزءا كبيرا من تفعيل العدالة الاجتماعية وساعدت على القضاء على أشكال التمييز، ولكن عشوائية وارتجالية السوق جعلت بعض التجار يرفعون الأسعار دون مبرر وبشكل يومي مما عمل على إجهاض برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف «التهامي»، في كلمته بجلسة مناقشة برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، وتعرضها قناة «إكسترا لايف»، أن قوام الشباب 65 مليون نسمة من إجمالي تعداد مصر، وهذه قوة جبارة يجب الاستعانة بها، ويجب ربط التعليم الفني بسوق العمل، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإزالة المعوقات في البنوك والتسويق وغيرها لأنها تعتبر من روافد التنمية المستدامة.

وتابع: «من المفترض أن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وإذا اتجهنا لهذا الاتجاه ستتحقق العدالة الاجتماعية بجميع برامجها التي تتولاها الدولة والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع لولا هناك بعض العشوائية في السوق أكلت الأخضر واليابس».