رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

حزب «حقوق الإنسان»: برامج الحماية الاجتماعية قضت على أشكال التمييز

كتب:

محمد عزالدين
02:11 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
جمال التهامي

جمال التهامي

قال جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن برامج الحماية الاجتماعية حققت جزءا كبيرا من تفعيل العدالة الاجتماعية وساعدت على القضاء على أشكال التمييز، ولكن عشوائية وارتجالية السوق جعلت بعض التجار يرفعون الأسعار دون مبرر وبشكل يومي مما عمل على إجهاض برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف «التهامي»، في كلمته بجلسة مناقشة برامج الحماية الاجتماعية بالحوار الوطني، وتعرضها قناة «إكسترا لايف»، أن قوام الشباب 65 مليون نسمة من إجمالي تعداد مصر، وهذه قوة جبارة يجب الاستعانة بها، ويجب ربط التعليم الفني بسوق العمل، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإزالة المعوقات في البنوك والتسويق وغيرها لأنها تعتبر من روافد التنمية المستدامة.

وتابع: «من المفترض أن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، وإذا اتجهنا لهذا الاتجاه ستتحقق العدالة الاجتماعية بجميع برامجها التي تتولاها الدولة والتي أصبحت ملموسة على أرض الواقع لولا هناك بعض العشوائية في السوق أكلت الأخضر واليابس».

اقرأ المزيد:

عضو «الحوار الوطني»: وثيقة أمان تضمن معاشًا للعمالة غير المنتظمة

«حماة وطن» في الحوار الوطني: العدالة الاجتماعية تتحقق بالتوازي مع زيادة الناتج المحلي

مقرر لجنة العدالة الاجتماعية: الحوار الوطني فرصة رائعة لعرض الأزمات وتقديم حلول

«الحوار الوطني»: إجماع على ضرورة إصلاح حال التعاونيات (فيديو)

مقرر المحور الاقتصادي: الحوار الوطني فرصة حقيقية لصناعة مستقبل أفضل

انطلاق جلسة لجنة السياحة ضمن محاور الحوار الوطني

إدارة الحوار الوطني تنهي الاستعدادات لانطلاق جلسات المحور الاقتصادي اليوم
بقلم محمد عزالدين