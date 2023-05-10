بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات المتهم بقتل زوجته بالسلام: «كنا بنتخانق كتير»

علامات الحيرة والقلق ظهرت على ملامح وجه المتهم بقتل زوجته في السلام بالقاهرة، عندما قابله محاميه داخل محبسه للبدء في إجراءات تقديم الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الذي نطقت به المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقًا عما اقترفته يديه من جرم بحق رفيقة دربه وإزهاق روحها عمدًا، ووفق مصادر أمنية أن المتهم كان يعيش في قلق دائم بعد سماع تلك العقوبة فكان ينزوي معه نفسه وقت طويل دون الحديث مع أحد.

اعتراف المتهم أمام النيابة العامة

تفاصيل تلك الجريمة، وفق أوراق القضية الصادر فيها عقوبة الجنايات، كانت مليئة بالأدلة التي تثبت أن المتهم قتل زوجته في أبريل من العام الماضي بسبب خلافات زوجية بينهما، ووفق اعترافه أمام النيابة العامة، قال: أسمى «محمد. ع، عامل بورشة أحذية»،« قتلت زوجتي التي تدعي «تغريد» بسبب خلافات زوجية بينا متكررة تطورت إلى مشاجرات دائمه».

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء جلوسهما أمام التلفاز بدأت زوجته بمشاجرته وتطاولت بالأيدي عليه، فاستغل وجودهما بمفردهما بالمنزل، وقام بسحب السكين من المطبخ، وانهال عليها مسددًا لها طعنات متفرقه بالصدر، وعندما حاولت الاستغاثة بالجيران إلا أنه قام بنحر عنقها.

وأشار المتهم أمام النيابة العامة، إلى أنه عندما لقت زوجته مصرعها، قال: «يارب تكونى ارتحتي كدا وسكتى خالص»، ولكنه لم يجد ما يفعله غير تمثيل الاستغاثة بالجيران وادعاءه عدم معرفته ما أصابها حتى أتت قوات الشرطة وتبين ادعاؤه الكاذب.

الإعدام شنقًا للمتهم

بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه تمت إحالته إلى المحاكمة الجنائية المختصة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة بمعاقبته بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.