ضبط 20 «بندقية خرطوش» مع تاجر سلاح في مطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، مقيم في مطروح وله محل إقامة آخر بأسيوطـ تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه,

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن مطروح، تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده في مطروح، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش – 20 بندقية خرطوش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ350 ألف جنيه.