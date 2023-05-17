«السياحة» تستطلع رأي الفنادق في المشاركة بورشة عمل عن السوق الصيني

أرسلت هيئة تنشيط السياحة، وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، خطابا لغرفة المنشآت الفندقية، لاستطلاع رأيها في مشاركة الفنادق المصرية بورشة العمل التي تعتزم إحدى الشركات الصينية إقامتها بمصر.

التعريف بتحديثات السوق الصيني

وقال محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بهيئة تنشيط السياحة، وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنّ إحدى شركات السياحة الصينية أعلنت عزمها إقامة ورشة عمل في مصر، تهدف للتعريف بتحديثات السوق الصيني وفهم متطلبات السائح الصيني، بعد انتهاء فترة الإغلاق التى اتبعتها الصين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية لاستطلاع رأي أعضائها في المشاركة بورشة العمل الصينية، أنّ الورشة ستحتوي على سيمنار مدته يوم كامل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، والشركة الصينية ستمنح شهادة لمن يحضر البرنامج الكامل ويجتاز الاختبار أثناء الندوة.

وأشار إلى أنّ كل مشارك في الورشة سيحصل من الشركة الصينية على رقم هوية معتمد، يؤهله لمدة 12 شهرا للتعليم المستمر من حيث تحديثات السوق من خلال الإنترنت والبريد الإلكتروني.

قيمة مشاركة الفرد في الورشة 299 دولارا

ومن جهته، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في المنشور الذي جرى تعميمه على الفنادق المصرية، إنّ تكلفة التحاق الفرد بورشة العمل 299 دولارا أمريكيا.