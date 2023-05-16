وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بالجيزة.. رواتب تبدأ من 3500 جنيه

ضمت نشرة وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بالجيزة، التي تُصدر شهريًا، عٍدة وظائف للشباب بمؤهلات عليا ومتوسطة، وجميعها بها تأمين اجتماعي وطبي، فضلًا عن توافر المواصلات وأماكن للإقامة بالنسبة إلى المغتربين.

وشملت وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بالجيزة، تحديد الرواتب وفقًا للوظائف والخبرة، لتبدأ بين 3500 جنيه و4 آلاف جنيه تزداد بالخبرة والمؤهل، وفقًا لبيان المديرية بالجيزة.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الجيزة

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الجيزة، اشترطت سنًا معينة للتقديم وهي من عمر 21 حتى 55 عامًا، كما حددت آلية التقديم على الوظائف الخالية، عبر تقديم طلب مرفق به السيرة الذاتية، وموضح به اسم الوظيفة التي يرغب المتقدم بها وتنطبق مع مؤهلاته، ليجري مطابقة المؤهلات بشروط الوظيفة والرد على المتقدمين.

شروط وظائف أفراد أمن

أعلنت شركة كاسل للخدمات، حاجتها لـ52 فرد أمن إداري، بمؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة، خبرة وبدون خبرة، من سن 21 عامًا حتى 55 عامًا، وساعات عمل من 8 حتى 12 ساعة

وتتضمن الوظائف رواتب تبدأ من 3500 جنيه، مع توفير تأمين صحي واجتماعي، وسكن ومواصلات من مواقع العمل لأماكن التجمع.

كما أعلنت شركة رام، عدة وظائف خالية، منها 150 فرد أمن براتب يبدأ من 2700 جنيه، وسكرتارية وسائقين رخصة ثانية، ومشرفي أمن.

رواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه

وتصل الرواتب إلى 4 آلاف جنيه وفقا لنوع الوظيفة، ويشترط للوظائف مؤهلات عليا ومتوسطة، وأنّ يكون السن من 22 حتى 47 عامًا، مع توفير مواصلات وتأمين طبي واجتماعي، فضلًا عن توفير إقامة للمغتربين.