ممثل تيار الإصلاح: برامج الحماية الاجتماعية زادت في الموازنة الحالية للدولة

قالت مونيكا ويليم ممثل التيار الإصلاحي، إن الدستور المصري به العديد من النصوص التي تتحدث عن العدالة الاجتماعية باختلاف أشكالها وهي من أبرز نقاط القوة في مصر، مشيرة إلى أنّ مصر شهدت انطلاق مبادرات كثيرة على مستوى الحماية الاجتماعية لكن بعضها تآكلت ثماره، إما لعدم استمراريتها، أو حدوث موجات تضخم.

جلسة لجنة العدالة الإجتماعية

وأضافت ويليم، خلال مشاركتها بجلسة لجنة العدالة الاجتماعية، تحت عنوان «برامج الحماية الاجتماعية والوضع الراهن والتطورات الجديدة»، أنّ الموازنة الحالية للدولة زادت فيها من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنّ لدينا جهود كثيرة لكن مفتتة، ونحتاج العمل عليها تحت مظلة واحدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وطالبت بضرورة إعادة صياغة تعريف الفئات المهمشة أو الفئات الأكثر فقرا، لأنه ليس هناك معيار ثابت يمكن السير عليه، فى ظل ما يحدث من تضخم، وتوقعات تضاعف العدد الفترة المقبلة.

الموازنة الحالية للدولة

وأشارت إلى أن الموازنة الحالية للدولة زادت فيها من برامج الحماية الاجتماعية، لكنها تحتاج إن تقوم على فكرة البرامج والآداء.