الكشف عن أول سيارة مغربية الصنع.. توفر 580 فرصة عمل للشباب

يعتبر الكشف عن أول سيارة مغربية الصنع في القصر الملكي بالرباط، خلال حفل تقديم النموذج الأول للمركبات التي تعمل بالهيدروجين، والتي قام بتطويرها مهندس مغربي، خطوة مهمة لتعزيز علامة «صُنع في المغرب» وتدعم المملكة؛ لتكون منصة منافسة لإنتاج السيارات على مستوى العالم.

أول سيارة مغربية الصنع

وقال السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، خلال الكشف عن أول سيارة مغربية الصنع والتي تعمل بنظام الهيدروجين، إن الصناعة المغربية وبالأخص السيارات تدخل اليوم عهدا جديدا، قائلا إن المشروعين يشكلان «افتخارا كبيرا لمنظومة الصناعة المغربية»، وذلك وفق التقرير الذي نشر بوكالة المغرب العربي للأنباء.

وقال وزير الصناعة والتجارة إن هذا الحفل يشكل تكريما لمقاولين مغربيين مبدعين، لشركة نيو موتورز، وهي شركة برؤوس أموال مغربية.

سيارة مغربية صديقة للبيئة

وأفادت وكالة الأنباء، بأن النموذج الأولى لمركبة الهيدروجين أطلق عليه «مركبة الهيدروجين النفعية HUV (Hydrogen Utility Vehicle»، وهو ما يتزامن مع توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، لا سيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وتحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات في المملكة.

ويتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم، مع إمكانية توفير فرص عمل للشباب تصل إلى نحو 580 وظيفة.

كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، منحت في فبراير 2023 المصادقة النهائية للمركبة الأولى، وأشرفت المقاولة على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج، وتعتزم تدشين هذه الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو المقبل وإطلاق عملية التسويق.

كان الملك محمد السادس ترأس، أمس، الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة «صُنع في المغرب»، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.