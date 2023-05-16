«الأوقاف»: إقبال كبير على الدروس المنهجية للواعظات

أقيمت الدروس العلمية والدعوية المنهجية لواعظات وزارة الأوقاف، بمساجد الجمهورية، في إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي إطار خطة الوزارة، لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال رسائلها المتعددة، وسط إقبال من السيدات اللاتي أشدن ‏بجهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.

الدروس العلمية والدعوية المنهجية

فمن مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة وفاء عبد السلام في مادة السيرة النبوية والأخلاق، ‏ومن مسجد الجامع بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة مها سيد دسوقي سحاب في مادة السيرة النبوية، ومن مسجد طلعت مصطفى بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة نفين رأفت في مادة السيرة النبوية، ومن المسجد الكبير بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة نهى ‏المتولي مصطفى في مادة السيرة النبوية‎، ومن مسجد النصر بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجي للواعظة عزه المصري في مادة السيرة النبوية‎.‎

دروس منهجية في منشية البكري بالقاهرة

ومن مسجد منشية البكري بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة منى نجم في مادة الفقه‎، ومن مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة رابحة صلاح الدين مصطفى في مادة الفقه‎، ومن مسجد خالد بن الوليد بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة نيفين أحمد عبد الله في مادة الفقه‎، ومن مسجد التوفيق بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة ميادة أحمد محمد في مادة التفسير وعلوم القرآن، ومن مسجد علي بن أبي طالب بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة دينا باز في مادة التفسير وعلوم القرآن، ومن مسجد شباب أهل الجنة بالقاهرة الجديدة أقيم الدرس المنهجي ‏للواعظة عبير أنور محمد خيري في مادة التفسير وعلوم القرآن، .‎ومن مسجد ريتاج بالتجمع الخامس القاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة فاطمة محمد عبدالمنعم في مادة التفسير وعلوم القرآن‎.

ومن مسجد القدس بالقاهرة الجديدة، أقيم الدرس المنهجي للواعظة إيمان ‏محمد صبحي في مادة التفسير وعلوم القرآن‎، ‎ومن مسجد شريف بالمنيل بالقاهرة أقيم الدرس المنهجي للواعظة منال ‏المسلاوي في مادة التفسير وعلوم القرآن، ‏ومن مسجد الموافي بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة ولاء مصطفى بكر البطة في مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد سيدي عون بالدقهلية أقيم الدرس المنهجي للواعظة رشا شعبان ‏صابر في مادة التفسير وعلوم القرآن، .‎ومن مسجد الكوثر بالغربية أقيم الدرس المنهجي للواعظة سهير المحضي.