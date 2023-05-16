ترامب يتوعد الجمهوريين بعد التحقيق معه: «وأنا والشعب ضحايا»

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إن التحقيقات التي تم إجراءها معه مؤخرا أثبت أن اتهامات علاقته بروسيا أتت من خصوم سياسيين، متابعا: «أنا والشعب كنا ضحية تمثيلية للديمقراطيين بشأن تهمة العلاقة مع روسيا».

ترامب يتوعد الديمقراطيين

وأضاف الرئيس الأمريكي بحسب قناة «فوكس نيوز» مساء اليوم الثلاثاء: «ترمب يتوعد الديمقراطيين بثمن باهظ بعد نتائج تحقيق أثبت ألا علاقة له بروسيا».

وهناك اتهامات موجهة للرئيس الأمريكي السابق بأنه تحالف مع روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2018 من أجل تسهيل فوزه.