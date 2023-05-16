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أغلى عجل في مصر.. تجار وجزارون يكشفون سر زيادة وزنه وارتفاع سعره

كتب:

رجب آدم
10:56 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
أغلى عجل في مصر مع صاحبه

أغلى عجل في مصر مع صاحبه

أكد عدد من تجار المواشي أن أغلى عجل في مصر الذي تم بيعه في أحد أسواق الماشية، كان في سوق إسنا بمحافظة الأقصر، واشتراه تاجر من مركز إدفو بأسوان بمبلغ 137 ألف جنيه، ووصل وزنه قائما نحو 900 كيلو، مؤكدين أن المزارعين والمربين لديهم القدرة على الوصول إلى أوزان كبيرة من خلال استخدام طرق تسمين تعتمد على أطعمة معينة.

أكبر عجل في مصر بسوق إسنا للمواشي

وقال محمود عبدالرحيم، تاجر مواشي، إن سوق إسنا في الأقصر من أكبر الأسواق في الصعيد، ويقام كل يوم سبت، ويباع فيه أكبر عجول في مصر تترواح أوزانها بين 700 كيلو وتصل لـ1000 كيلو، وذلك لاستخدام المربين أنواعا من الأعلاف الغنية بالبروتين. 

وتابع في تصريحات لـ «الوطن»، إن العجل الذي بيع بأعلى سعر في سوق إسنا هو الأول من نوعه في أسواق الماشية، حيث أن المربي الذي باعه يعتمد على نوعية معينة من العلف وهو الذرة الرفيعة.

أغلى عجل في مصر.. السر في الذرة الرفيعة 

وكشف رضوان علي، تاجر من إسنا بمحافظة الأقصر، أن العجل الذي بيع في سوق المركز الأكبر بالصعيد، كان صاحبه يغذيه على الذرة الرفيعة فقط وهو ما أدى لزيادة وزنه، فضلا عن وضعه في مكان يحد من حركته، ما ساهم في زيادة وزنه.

وأكد «رضوان» أن العجل المباع يعد أحد أضخم وأغلى عجل في جرى بيعه في أسواق المواشي بشكل عام، مشيرا إلى أن العجل سمين اللحم بشكل جيد وجرى علفه بالذرة البيضاء التي تجعل العجل يحمل لحما جيدا.

وأوضح سعد علي، مزارع، أن هذه العجول الضخمة لن تجدها سوى في أسواق المواشي بالصعيد، لأن الذرة الرفيعة التي تقوم ببناء جسم ضخم للعجول لا تزرع سوى في محافظات الصعيد، لأنها تتطلب درجات حرارة عالية، موضحا أن سعر الأردب بها وصل إلى نحو 4000 جنيه.

 

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