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نجوم السينما وصناعها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان كان

كتب:

نورهان نصر الله
11:47 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
مهرجان كان السينمائي

مهرجان كان السينمائي

بدأ نجوم السينما العالمية وصناعها في الوافد على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76، التي تستمر حتى 27 مايو، ومن بينهم النجم الأمريكي مايكل دوجلاس الذي سيكرم بالسعفة الذهبية الليلة.

توافد الفنانين على السجادة الحمراء

كما سارت على السجادة الحمراء الممثلة المغنية الصينية فإن بينج بينج، والمخرج المالي سليمان سيسي مع عائلته وظهر متألقا في الزي التقليدي لبلاده.

واتبعت إدارة المهرجان قواعد صارمة حول أزياء الحضور حيث طلبت من الرجال ارتداء بدل رسمية، ومنعت عدد من الرجال من الدخول إلى مسرح قصر المهرجانات لم يلتزموا بالشكل المطلوب.

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بقلم نورهان نصر الله

محررة صحفية متخصصة في تغطية الفعاليات الفنية والسينمائية، ومتابعة أخبار السينما العالمية، حاصلة على ليسانس آدب من قسم علوم الاتصال والإعلام جامعة عين شمس.