نجوم السينما وصناعها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان كان

بدأ نجوم السينما العالمية وصناعها في الوافد على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76، التي تستمر حتى 27 مايو، ومن بينهم النجم الأمريكي مايكل دوجلاس الذي سيكرم بالسعفة الذهبية الليلة.

توافد الفنانين على السجادة الحمراء

كما سارت على السجادة الحمراء الممثلة المغنية الصينية فإن بينج بينج، والمخرج المالي سليمان سيسي مع عائلته وظهر متألقا في الزي التقليدي لبلاده.

واتبعت إدارة المهرجان قواعد صارمة حول أزياء الحضور حيث طلبت من الرجال ارتداء بدل رسمية، ومنعت عدد من الرجال من الدخول إلى مسرح قصر المهرجانات لم يلتزموا بالشكل المطلوب.