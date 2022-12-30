أثرياء العالم في ضيافة مطار سفنكس الدولي.. وسانتا كلوز في استقبال رواده

استقبل مطار سفنكس الدولي، صباح اليوم، طائرة خاصة من طراز إيرباص 321 قادمة من العاصمة اليونانية أثينا، تقل على متنها 58 راكباً من كبار رجال الأعمال وأثرياء العالم فى زيارة لمصر استغرقت يوماً واحداً، حيث زاروا منطقة الأهرامات الأثرية التي تعد من أبرز معالم الحضارة المصرية العريقة.

أثرياء العالم في ضيافة مطار سفنكس الدولي.. ورواد المطارات المصرية تواصل احتفالاتها بأعياد الميلاد المجيدة

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مطار سفنكس، وخاصة سياحة رحلات اليوم الواحد لقربه من منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وقام فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات باستقبال وفد أثرياء العالم والترحيب بهم وقدموا لهم الهدايا التذكارية، متمنين لهم قضاء وقت ممتع بين معالم مصر الأثرية والحضارية.

تخفيضات وأميال سفر مجانية وهدايا تذكارية

وفي سياق متصل، واصلت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران «عضو تحالف ستار العالمي» احتفالاتها مع عملائها المسافرين من مطار القاهرة الدولي، وكل المطارات المصرية، بأعياد الكريسماس من خلال تقديم تخفيضات وأميال سفر مجانية.

وحرص رواد المطارات المصرية على التقاط الصور التذكارية مع مجسمات الاحتفال، فضلًا عن قيام «سانتا كلوز» بتوديع المسافرين قبل إقلاع الرحلات وتقديم الهدايا التذكارية لهم والتقاط الصور معهم.

إسحاق: الاحتفال في المطارات المصرية بهدف الترويج للسفر عبرها

وقال مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، إنه تم تركيب زينات الكريسماس بجميع صالات السفر والوصول، والتي تزيَّنت بمظاهر الكريسماس وألوانه بهدف الترويج للسفر عبر المطارات المصرية، وفي مقدمتها مطار القاهرة الدولي، لرسم البسمة وإدخال البهجة إلى نفوس المسافرين، ولترك ذكريات متنوعة في ذهن المسافرين.

وقدمت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، هدايا تذكارية للمسافرين بمبانى الركاب بمطار القاهرة الدولي.

كان المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن أنه في ضوء حرص الشركة على تقديم خدمات متنوعة وتسهيلات لعملائها المسافرين بجميع رحلاتها، تسير الشركة على مدار اليوم رحلات إلى مناطق الجذب السياحية، تتناسب مع مواعيد حجز رحلاتهم وإقامة العملاء وبرنامجهم السياحي بمختلف المدن السياحية.

الطحطاوي: تزيين جميع استراحات الشركة ومحطات مصر للطيران

وكان زكريا، أعلن أنه تم تزيين جميع استراحات الشركة ومحطات مصر للطيران في صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والعديد من المحطات الخارجية لاستقبال المسافرين خلال ليلة رأس السنة، لاستقبال العام الجديد.

وكان الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أعلن أن الشركة قدمت بهذه المناسبة هدايا مجانية للمسافرين على رحلاتها تضمَّنت تخفيضات على تذاكر السفر، وتخفيضات على الوزن الإضافي، وأخرى مجانية وهذا بخلاف تقديم أميال مجانية لأعضاء برنامج المسافر الدائم، احتفالا بهذه المناسبة السنوية.