استقبل مطار سفنكس الدولي 155 سائحا اليوم، على متن أولى طائرات شركة كوندور الألمانية DE 042 (FRA) القادمة من فرانكفورت والتي من المقرر أن يتم تسييرها مرتين أسبوعيا.

مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات كوندور الألمانية

يذكر أن الشركة المصرية للمطارات، احتفلت مع شركة كوندور الألمانية ووكيلها المصري مجموعة ايمكو للسياحة والفنادق بإطلاق خط مباشر جديد بين مطار سفنكس الدولي ومطار فرانكفورت مما يعكس الأهمية الاستراتيجية والسياحية للمطار الذي حقق نجاحا ملحوظا في وقت قياسي حيث تم انشائه لخدمة منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير والمنطقة السياحية بالجيزة.

أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي يواصلون استقبال المعتمرين

يأتي ذلك فيما واصلت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية جهودها للتيسير على المعتمرين، ومعتمري الترانزيت من معتمري الدول الأخرى، َوتزينت صالات السفر والوصول لاستقبال المعتمرين، فيما واصلت الإذاعات الداخلية بث الاغاني الدينية، الإرشادات المتاحة للتعريف بمناسك العمرة، وغيره من الإرشادات التي يحتاج إليها المسافرين خلال تواجدهم بصالات السفر والوصول.

وشددت إدارات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، من إجراءاتها للحد من انتشار الأمراض الفروسية، وتوجيه المعتمرين وإرشادهم للمتطلبات الصحية، حرصا على سلامة وصحة المسافرين.

كما شددت القيادات الأمنية من قبضتها لضبط المخالفين والخارجين على القانون، والتيسير على رواد المطارات المصرية، خاصة أمام صالات السفر والوصول، لضبط المرور أمام صالات السفر والوصول.