5 دول آسيوية تستعد لإدراج «العباية» على قوائم «يونسكو»

تستعد 5 دول آسيوية، وهي «ماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، وبروناي، وتايلاند»، لتقديم زي النساء فيها من أجل الحفاظ عليه، عبر إضافته إلى قائمة التراث الإنساني في منظمة «يونسكو».

قرار «يونسكو» يصدر في 2024

وبحسب قناة «يورو نيوز»، يطلق على زي النساء في هذه الدول الآسيوية اسم «الكبايا»، وهو عبارة عن زي مطرز بشكل معقد، ذات أكمام طويلة وقصاصات فضفاضة وشبه شفافة أحيانا، لافتة إلى أنّ قرار يونسكو بشأن إضافة الزي إلى قائمة الأمم المتحدة للتراث الثقافي غير المادي، سيصدر في 2024.

أسعار الزي التقليدي في الدول الآسيوية

ويبدأ سعر الزي التقليدي من 7 دولارات لنحو 1200 دولار، إذا كان مصنوعًا بطريقة يدوية، ووقع اختيار إندونيسيا على «الكبايا» قبل قرون كزي وطني للنساء، بعد استقلال إندونيسيا عن هولندا في عام 1945، وارتدت النساء الكبايا في حفلات الزفاف والمناسبات الرسمية، وحاليا عادت هذه الأزياء لتكون ضمن الموضة في البلاد.

ماهي الكبايا؟

والكبايا هي زي النساء في دول جنوب شرق آسيا وتنقسم إلى قسمين، ملابس حتى منطقة الوسط، ثم تنورة مكون من قماش غير مخيط بطول مترين أو 3 أمتار يلف حول الخصر، والكلمة مأخوذة من كلمة عباءة في اللغة العربية.