رحلة استدراج موظف وقتله بطلق ناري في شبرا.. خلافات مالية وراء الجريمة

10 أشهر مرت على جريمة قتل بشعة راح ضحيتها موظف على يد 3 أشخاص، بطلق ناري بسبب خلافات سابقة بينهم في أحد شوارع منطقة شبرا الخيمة، حتى جرى إحالتهم إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة لمحاكمتهم عما اقترفوا من جُرم، وحددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم الأربعاء كأولى جلسات محاكمة المتهمين.

قتلوا المجني عليه عمداً مع سبق الاصرار والترصد

تضمن أمر الإحالة الذي حصلت «الوطن» عليها اتهام كل من «محمود ع» يبلغ من العمر 24 سنة (محبوس)، و« محمود م» (هارب)، و«عبدالله ع» (هارب)، أنهم قتلوا المجني عليه «عادل خالد» موظف عمداً مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتو النية وعقدوا العزم علي ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً فرد خرطوش على إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم الأول والمجني عليه المتوفى وترصدوا له بمكان أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى استدرجه المتهم الثاني لمكان الايقاع بضحيتهم وقابله المتهم الأول وأطلق صوبه عيارا ناريا وجعلوا من ذلك المكان ساحة لإعدامه فسقط أرضاً غارقاً في دمائه ولم يتركوه الا جثة هامدة حتي ايقنا أنه مفارقاً للحياة قاصدين من ذلك ازهاق روحه محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق طية بالاوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني والثالث علي مسرح الجريمة للشد من أزر الأول.

خلاف سابق بينهم

وفقا للتحريات التي أشرف عليها ضباط مباحث القسم في القضية رقم 16533 جنح أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4199 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، بقيام المتهم الاول بالتعدي علي المجني عليه وذلك علي اثر خلاف سابق بينهم وبرفقته المتهم الثاني والثالث هارب لشد من ازرهه واعد لذلك الغرض سلاح ناري فرد خرطوش وقاموا بالتربص للمجني عليه في أماكن تردده وتواجده وعند ابصراهم اياه قام الثاني بالدلوف من الدراجة الآلية مترجلا تجاه المجني عليه مطالبا اياه بمحادثة المتهم الاول فانصاع لامره وتوجه صحبته وما ان اقتراب حتي اشهر المتهم الاول في مواجهته سلاح ناري فرد خرطوش محدثا به اصابات والتي اودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وتأكدوا انه فارق الحياة وقاموا عقب ذلك بالفرار من مكان الواقعة وتمكن من ضبط المتهم الاول أرشده عن السلاح الناري والذي أقرا له باستخدامه في ارتكاب الواقعة.

الإصابة النارية بالبطن

وثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الصفة التشريحية لجثة المجني عليه عادل خالد تبين ان الاصابة النارية الرشية بالبطن وما نتج عنها من اصابات بالامعاء والمساريقا وما ضاعف ذلك من حدوث نزيف دموي اصابي غزير ادي الي هبوط حاد بالدورة الدموة وادي للوفاة والوفاة جائزة الحدوث من مثل التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة وبفحص السلاح الناري "فرد خرطوش" وتبين سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة اقر بارتكابه الواقعة التشاجر وذلك علي اثر خلفا سابقا فيما بينهم