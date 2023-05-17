إعلان تفاصيل المهرجان الدولي للطبول في مؤتمر صحفي.. الأحد المقبل

يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مؤتمرًا صحفيًا بمقر المجلس الأعلى للثقافة الأحد المقبل، للإعلان عن تفاصيل الدورة العاشرة للمهرجان، وتفاصيل العروض وورش العمال والفعاليات المقررة خلال فترة إقامة المهرجان.

المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

يقام المؤتمر تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي الأمين العام، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم، وخالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة السياحة والآثار مُمثلة في هيئة التنشيط السياحي.

تفاصيل فعاليات المهرجان

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح، في بيان صحفي، إنه سيُعلن عن الدول والفرق المشاركة في المهرجان هذا العام 2023 وورش العمل التي تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته في 27 مايو حتى 2 يونيه، بالإضافة لتفاصيل حفلي الافتتاح والختام وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة.