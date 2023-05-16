وظائف القوى العاملة 2023 بالدقهلية.. تعرف على الشروط

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، عددًا من الوظائف التي تشمل مختلف التخصصات برواتب مجزية، وشملت أيضًا وظائف لذوي الهمم استيفاءً لنسبة الـ5%، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة.

وظائف القوى العاملة بمحافظة الدقهلية 2023

وتنشر «الوطن»، وظائف القوى العاملة بمحافظة الدقهلية خلال شهري مايو ويونيو 2023، للشباب الراغبين في التقديم إليها كما يلي:

- أعلنت شركة طيبة للتجارة والتوزيع، حاجتها لعدد واحد مشرف، 27 عامل تشغيل معادن، 15 عاملًا.

شروط التقديم إلى الوظائف

مؤهل عالي ومتوسط. خبرة 3 سنوات. السن 21 عامًا. الراتب: 2700 جنيه. الموقع: كفر النعيم، ميت غمر، الدقهلية.

كما أعلنت شركة المنصورة لتجارة المواد الغذائية، ضمن وظائف القوى العاملة 2023 بالدقهلية، حاجتها لعدد 5 كاشير، 20 منسق ممرات، 5 خدمات معاونة.

شروط الوظائف