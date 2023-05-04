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هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة نفط روسية وانفجارات تهز العاصمة كييف

كتب:

أحمد حامد دياب
05:36 ص | الخميس 04 مايو 2023
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

أعلنت السلطات الروسية، حدوث حريق في صهاريج تحتوي على منتجات نفطية بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك، عن فينيامين كوندراتيف رئيس إقليم كراسنودار، أنه تأكد اندلاع حريق في صهاريج تحتوي على منتجات نفطية في مصفاة إلسكي لتكرير النفط في منطقة سيفيرسك.

هجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى اشتعال النيران

ونقلت «سكاي نيوز» عن وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن سبب الحريق هو هجوم بطائرة مسيّرة ما أدى إلى اشتعال النيران، وذلك بعد ساعات من كشف الكرملين عن إسقاطه طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، فوق مقره، متهما كييف بمحاولة قتل الرئيس فلاديمير بوتين. 

وأفاد مراسل سكاي نيوز بأوكرانيا أنه بالتزامن مع الحريق وقعت10 انفجارات على الأقل في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، بالإضافة لدوي أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف في الوقت الذي حثت فيه السلطات المحلية السكان على البقاء في الملاجئ.

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بقلم أحمد حامد دياب