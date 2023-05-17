مقتل شاب على يد 4 متهمين وسيدة بسبب لهو الأطفال في دار السلام

أنهى 4 متهمين وسيدة حياة شاب طعنا بسبب تجدد خلافات سابقة بينهم في منطقة دار السلام، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت استدعاء والد المجني عليه لسماع أقواله، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

مستشفى قصر العيني يستقبل شاب مصاب بطعنات

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام أخطارا من مستشفى قصر العيني بوصول شاب مصابا بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «محمود.ح.أ»، مواليد 2002 ويعمل في محل لبيع العطارة ملك والده، وبالفحص تبين إصابته بـ 6 طعنات.

التحريات

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين وسيدة، وأضافت التحريات بأن خلاف وقع بين المتهمين والمجني عليه قبل عده أشهر بسبب لهو الأطفال، وأشارت التحريات إلى تجدد الخلاف بينهم وقاموا بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بقتل المجني عليه، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحريات.