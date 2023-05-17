محافظ القليوبية: نسعى لتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة في المجازر

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مجزر مدينة بنها، لمتابعة أعمال رصف طريق أبو الغيط والباسوسية، وأعمال إنشاء السوق الحضارية بالقناطر الخيرية، كما تفقد المحطة الوسيطة بالمدينة.

تطوير مجزر كفر سعد في بنها استعدادا لعيد الأضحى

استهل محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمركز ومدينه بنها والقائم على تنفيذها إحدى الشركات، وتحت إشراف مديرية الإسكان بالقليوبيه تبلغ مساحته الإجمالية 4900 مترمربع، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كلاً منها 360م2، فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة، وسيتم الإنتهاء من أعمال التطوير خلال نهايه شهر القادم وذلك لدخوله الخدمه واستقبال الاضاحي بعيد الأضحى، ويشمل التطوير تغير الأرضيات بالكامل بأخرى خرسانية مسلحة، بالإضافة إلى تغير خطوط الصرف وخطوط المياه مع إعادة تطوير السور الخارجي للمجزر، وذلك بتكلفه 19 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير الحفاظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

ومن جانبه، وجه المحافظ الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والالتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

تغطية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية

وفي سياق مُتصل، تابع محافظ القليوبية أعمال تغطية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية والتي تتم تحت إشراف مديرية الطرق، كطريق بديل لقرية باسوس -القناطر الخيرية، ما سهل حركة المرور على المواطنين، وجرى الانتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول 3.1 كيلو متر، وتمت أعمال الرصف بالطبقة السطحية النهائية وفتح الطريق البديل لقرية باسوس القناطر الخيريه .

كما تفقد أعمال إنشاء المحطة الوسيطة وخط فرز أولي مستقبلي بمدينه القناطر الخيريه الوسيطة على مساحة 4.5 فدان، وتستوعب 10 آلاف طن يوميا، وسيتم إنشاء خط فرز اولي مستقبلي بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وسيستغرق عملية الإنشاء 6 شهور من تاريخه وتم إسناد الأعمال إلى احد الشركات بتكلفة 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتى القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة .