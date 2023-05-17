مستثمرو العاشر: قرارات الأعلى للاستثمار ستحقق طفرة شاملة في الاقتصاد

ثمّن مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار من أجل تحقيق طفرة شاملة في الاقتصاد المصري ودوران عجلة الإنتاج وتهيئة المناخ للمستثمرين في كافة القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان بأن قرارات المجلس الأعلى للإستثمار تعتبر تشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين لزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدا أنها خطوات إيجابية ينتظرها المستثمرون منذ فترة.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

تطبيق القرارات سيحدث طفرة في الاقتصاد

كما أكد الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان بأن تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع ستحدث طفرة اقتصادية حقيقية في الاقتصاد المصري وتضمن سرعة دوران عجلة الإنتاج

واتخذ المجلس الأعلى للاستثمار عددا من القرارات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

كما تضمنت القرارات تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

من ناحية أخرى أشاد الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالجهود التي تبذلها الدولة والقيادة السياسية في جلسات استماع الحوار الوطني من مكاشفة ومصارحة حول طبيعة الأزمات وتحليلها ووضع مقترحات للخروج منها، مؤكدا بأن المناخ الاقتصادي المصري مؤهل بشكل كبير لانفراجه اقتصادية قوية.