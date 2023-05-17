إصابة 3 أشخاص في انقلاب تريلا محملة بالقمح على الطريق الصحراوي بقنا

أصيب 3 أشخاص، صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالقمح على طريق المحروسة الصحراوي بالقرب من دير المحروسة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالقمح بالقرب من دير المحروسة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص.

انقلاب سيارة تريلا محملة بالقمح

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسؤول من الوحدة المحلية وسيارتي من إسعاف قنا إلى موقع الحادث، لرفع غلال القمح، وتسهيل حركة السير على الطريق، وتبين إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالقمح بالقرب من دير المحروسة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

وجرى رفع كميات الغلال التي افترشت أرضية الطريق، وجارٍ تسهيل حركة السير على الطريق ورفع الغلال، حيث تبين أن الكمية كانت في طريقها إلى صوامع الترامسة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.