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قطع المياه عن 3 مدن في الدقهلية لمدة 8 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتب:

آية حسنين
12:44 م | الأربعاء 17 مايو 2023
قطع المياه السبت

قطع المياه السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه يوم السبت المقبل في شربين و بلقاس وجزء من طلخا والقرى التابعة لهم، تنفيذا لخطة صيانة بمحاولات شركة الكهرباء المغذية لمرفق شربين.

وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، على المواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه يوم السبت المقبل بالدقهلية بتوفير مياه الشرب طوال فترة انقطاع المياه، خاصة المصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال حتى عودة المياه.

قطع المياه يوم السبت بالدقهلية

وحددت الشركة مواعيد قطع المياه يوم السبت المقبل بالمحافظة، والتي تستمر ولمدة 8 ساعات تبعا لمواعيد قطع المياه بداية من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساءً.

سبب قطع المياه غدا

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، في بيان لها، أماكن قطع المياه يوم السبت في شربين والقرى التابعة لها، وفي مجلس قري بلقاس، وطلخا «ديسط- كتامة- الطويلة- الحاج خليل- جزء من مدينة طلخا»، وأرجعت السبب إلى أنه بسبب القيام بأعمال صيانة بمحاولات شركة الكهرباء المغذية لمرفق شربين.

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بقلم آية حسنين