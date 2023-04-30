أماكن انقطاع المياه غدا الاثنين بالمحافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت شركات المياه بالمحافظات المتأثرة بقطع المياه خلال الأسبوع الحالي، أماكن انقطاع المياه غدا الاثنين بالمحافظات المتأثرة بقطع المياه للصيانة الدورية لمحطات المياه وغسيل المروقات وتطهير الخزانات والتى تتم بالتبادل بين القرى والمدن التابعة لشركات المياه، والتي تضم غدا قرى مدن بشمال وجنوب الدلتا.

وتعلم شركات المياه بالأماكن المتأثرة بقطع المياه أماكن انقطاع المياة غدا الاثنين بالمحافظات لإعلان المواطنين بمواعيد قطع المياه ومواعيد عودتها ونصائح الشركة للمواطنين والاحتياطات فترة القطع.

أماكن انقطاع المياه غدا الإثنين بالمحافظات

أماكن انقطاع المياه غدا الاثنين بالمحافظات تضم عدة قرى ومدن بمحافظتي المنوفية والدقهلية، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه غداً الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها وكفر المصيلحة وميت خاقان، وحددت مواعيد انقطاع المياه من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

انقطاع المياه غدا بمنية النصر

بينما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع مياه الشرب بمنية النصر غدا الاثنين لمدة 8 ساعات، وحددت مواعيد انقطاع المياه بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساء، أرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، في بيان لها، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال صيانة مرشحات بمرفق مياه منية النصر بمحافظة الدقهلية.

نصائح عند قطع المياه

ووجَّهت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بأماكن انقطاع المياة غدا الإثنين بالمحافظات، المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه غدا بالمحافظات.