«الداخلية» تشن حملات أمنية لضبط تجار المخدرات في المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومختلف مديريات الأمن، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

152 طربة لمخدر الحشيش

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ففي الغربية جرى ضبط 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 152 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15,200 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 سلاح أبيض، و4 هواتف محمولة.

وفي المنيا جرى ضبط 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 44 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلوجرام، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

أما في كفرالشيخ، فجرى ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وفي مديرية أمن الإسكندرية، جرى ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

وفي مديرية مطروح، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

أما في القليوبية، جرى ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الهيروين، والآيس، وعدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، وسلاح أبيض، وميزان حساس، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول».

وفي الشرقية، جرى ضبط 4 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، وفي مديرية أمن الإسماعيلية، جرى ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

أما في الجيزة، فجرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وفي مديرية أمن البحيرة جرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وفي منطقة السحر والجمال، جرى ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «البانجو، والحشيش، والهيروين»، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.