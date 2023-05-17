«لو هتنزل في الحر».. 10 طرق للحفاظ على سيارتك في درجات الحرارة المرتفعة

موجات حارة تشهدها البلاد حاليا، حيث تشهد بعض المناطق ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، التي تصل في بعض الأحيان إلى 41 مئوية، ما قدر يؤثر على بعض الأجهزة وغيرها، كالسيارات على سبيل المثال، والتي حذّرت هيئة الأرصاد من ارتفاع درجة حرارتها.

ووفق هيئة الأرصاد، يجب متابعة أجهزة السيارة خلال فترات ذروة الحرارة، وتجنب وضع أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة، حرصا على السلامة العامة أثناء السير على الطريق.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، إجراءات وخطوات الحفاظ على السيارة، بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، وفق موقع «ويكي هو» المعني بهذا الشأن، على هذا النحو:

1- يجب الكشف على البطارية لدى متخصص، فالتفاعل الكيميائي داخل البطارية، معرض للتلف أثناء درجات الحرارة المرتفعة.

2- يجب وضع عازل (شمسية) من أشعة الشمس المباشرة، على زجاج السيارة الخلفي والأمامي طوال فصل الصيف، عند ركنها في مكان معرض للأشعة الشمس المباشرة.

3- يفضل تغطية السيارة بأكملها خلال فترة الصيف لحمايتها من الأشعة المباشرة.

4- يجب التأكد من سلامة الإطارات والكشف عليها لدى الفني أو المتخصص مرة على الأقل كل شهر طوال الصيف.

5- يجب التأكد من سلامة الإطار قبل التحرك بفحصه والتأكد من أنّه خالٍ من الثقوب على سبيل المثال.

6- يجب التأكد من سلامة وسائل التبريد وغاز الفريون والفلاتر داخل السيارة، وفحصها من جانب فني مرة شهريا.

7- تجنب تشغيل التكييف قبل استقرار حركة المحرك، وقبل التحرك على الطريق.

8- يجب تجنب ركن السيارة في أماكن معرضة لأشعة الشمس المباشرة كونها تعمل على رفع حرارتها ويواجه صاحبها صعوبة في تبريدها.

9- يجب عدم تشغيل التكييف مباشرة بعد تشغيل المحرك، وتحديدا إذا كانت السيارة مركونة لفترة طويلة في مكان معرض للشمس، إذ إنّ سائل التبريد سيكون تحت تأثير الحرارة العالية، ما يتسبب في انخفاض كفاءتها.

10- يجب مراجعة زيت المحرك في موعده، لتجنب أي مشكلات مفاجئة في المحرك أثناء السير على الطريق.