حالة الطقس غدا الخميس.. نشاط حركة الرياح وانخفاض الحرارة 5 درجات

كشف خبراء الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الخميس ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية، وذلك حتى السبت المقبل، الموافق 20 مايو الجاري.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا ستشهد طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت، بأن حالة الطقس خلال ساعات الليل، لطيف في أوله مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري، وكذلك السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وأشارت الأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة غدا الخميس 17 مايو، والتي سجلت الآتي:

رجات الحرارة الخميس 18 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.