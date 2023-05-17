«تعليم القاهرة» تكشف تفاصيل امتحان «العربية» لـ«الإعدادية»: حضره 208 آلاف طالب

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، انتظام العمل في اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية لليوم الأول، حيث أدى اليوم 200 ألف و844 طالبا وطالبة داخل 768 لجنة، إضافة إلى 7 حالات تؤدي الامتحان بمستشفى 57357، و50 مكفوفا، و74 من الصم، و531 طالبا من الإعدادية المهنية.

مستوى الامتحان

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه جرى الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحان، وأنّه يشمل جميع أجزاء المنهج، لافتة إلى أنّه جرى تهيئة مناخ تربوي للطلبة لتأدية الامتحانات، مع تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للاطمئنان على الطلبة.

تصحيح الامتحانات

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أنّ هناك عددا كبيرا من قيادات المديرية يتولون هذه المهمة، التي تبدأ قبل الامتحانات من استعداد وتجهيز الإجراءات كافة، بدءا من المطبعة المركزية فجرا الساعة 3:30، حتى تسليم أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية إلى الإدارات، ثم مركز توزيع الأسئلة بكل إدارة تعليمية، ثم تسليمها إلى مقار اللجان الامتحانية، وصولا إلى أيدي الطلبة ليبدأ الامتحان في المواعيد المحددة.

وتابعت المديرية، أنّه بعد انتهاء الامتحانات يتم استلامها وتجميعها لتسليمها مرة أخرى إلى الكنترولات لتبدأ عملية تصحيح الأوراق يوما بعد يوم وهكذا، مشيرا إلى أنّ غرفة عمليات المديرية تتصل مباشرة بغرفة عمليات الإدارات التعليمية الـ33 على مدار اللحظة.

الأسئلة واضحة وشاملة لجزيئات المنهج

وجاءت ورقة امتحان اللغة العربية في 4 صفحات على وجهي الورقة، والأسئلة منسقة بشكل جيد، والورقة الامتحانية واضحة والطباعة جيدة، كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجزيئات المنهج ومتنوعة بين الأسئلة المقالية والموضوعية، وتدرجت من السهولة إلى قياس المستويات العليا والأسئلة كانت مناسبة للوقت المحدد للامتحان مع وجود وقت مناسب للمراجعة.