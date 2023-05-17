رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الثقافة» تشارك في بينالي فينسيا الدولي بمشروع «معمل المستقبل»

كتب:

إلهام الكردوسي
09:41 م | الأربعاء 17 مايو 2023
مشروع «معمل المستقبل»

مشروع «معمل المستقبل»

تستعد وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، للمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته الـ18، غدا الأربعاء، وتحمل المشاركة المصرية عنوان «معمل المستقبل».

تجهيز الجناح المصري بينالي فينيسيا للعمارة

وأعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الانتهاء من تجهيز الجناح المصري ببينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 18 بعنوان «معمل المستقبل».

يذكر أن مشروع «معمل المستقبل» فاز به هذا العام فريق مكون من كل من أحمد سامي، والدكتور معتز سمير، والدكتورة غادة فاروق، وهو عبارة عن مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات على نهر النيل، وذلك في هيئة ستة موضوعات رئيسية هي الطبيعية، والعمران، والزراعة، والبنية التحتية، والصناعة، والآثار، من خلال ثمانية عشر فكرة لمشروعات على نهر النيل والتي تصلح أيضا ليتم تطبيقها على جميع أنهار العالم.

 

اقرأ المزيد:

«التنسيق الحضاري» يضع لافتة «عاش هنا» على منزل راجي عنايت

«التنسيق الحضاري» يقيم معرض «ذاكرة المدينة» احتفالا باليوم العالمي للتراث

محافظ مطروح: مشروع التنسيق الحضاري يحافظ على هوية سيوة القديمة

«التنسيق الحضاري» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة تصميم الميادين

«التنسيق الحضاري» يرد على الشائعات بشأن تطوير حديقة الحيوان
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي