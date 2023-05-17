«الثقافة» تشارك في بينالي فينسيا الدولي بمشروع «معمل المستقبل»

تستعد وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، للمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته الـ18، غدا الأربعاء، وتحمل المشاركة المصرية عنوان «معمل المستقبل».

تجهيز الجناح المصري بينالي فينيسيا للعمارة

وأعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الانتهاء من تجهيز الجناح المصري ببينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 18 بعنوان «معمل المستقبل».

يذكر أن مشروع «معمل المستقبل» فاز به هذا العام فريق مكون من كل من أحمد سامي، والدكتور معتز سمير، والدكتورة غادة فاروق، وهو عبارة عن مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات على نهر النيل، وذلك في هيئة ستة موضوعات رئيسية هي الطبيعية، والعمران، والزراعة، والبنية التحتية، والصناعة، والآثار، من خلال ثمانية عشر فكرة لمشروعات على نهر النيل والتي تصلح أيضا ليتم تطبيقها على جميع أنهار العالم.