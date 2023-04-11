«التنسيق الحضاري» يقيم معرض «ذاكرة المدينة» احتفالا باليوم العالمي للتراث

يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار معرض «ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة في الفترة من 1881 إلى 1954» بالهناجر احتفالا باليوم العالمي للتراث.

معرض «ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة في الفترة من 1881 إلى 1954»

والمعرض نتاج أعمال لجنة حفظ الآثار العربية آنذاك ،والذي يقام في الفترة من 16 الي 18 ابريل 2023 بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

تقوم فكرة المعرض على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الاثار العربية بحصرها بأمر من الخديوي توفيق لحفظ الاثار وترميمها والحفاظ على المحيط العمراني لها كما يعرض المعرض لدور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وجهوده في تسجيل التراث وترميمه.