«التنسيق الحضاري» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة تصميم الميادين

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، أسماء الفائزين في مسابقة تصميم وعناصر فرش الطرق والفراغات المفتوحة بعواصم المحافظات، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والتي تم طرحها تحت رعاية مجلس الوزراء، والتي نتج عنها اختيار المشروعات الفائزة بالمسابقة وكذا المشروعات الحاصلة على شهادات تقدير، وهي كالتالي:

محافظة الإسماعيلية:

المشروع الفائز والمقدم من رئس الفريق سعاد علاء المنشاوي وفريق العمل: إسراء أشرف الأدهم.

المشروع الحاصل على شهادة تقدير والمقدم من رئيس الفريق: خلود عادل عفيفي فريق العمل: منة الله محمد فرج، هنا إبراهيم يحيى، دعاء أحمد نعيم.

المشروع الحاصل على شهادة تقدير، والمقدم من رئيس الفريق: سلوى السعيد علي، فريق العمل: عمر عبد المنعم سلامة، لينا هشام جبر.

محافظة الغربية:

المشروع الفائز والمقدم من رئيس الفريق: محمد علي أحمد أبو سمرة، فريق العمل: محمود محمد عبد ربه، جيهان نادر، هايدي ناصر فراج.

المشروع الحاصل على شهادة تقدير والمقدم من رئيس الفريق: عبدالوهاب مجدي عبدالوهاب، فريق العمل: سيد دراز، أشرف بسيوني شفيق، يوسف أسامة محمد، خالد مسعد محمد، محمد الهياتمي.

محافظة المنيا:

المشروع الحاصل على شهادة تقدير والمقدم من رئيس الفريق: سعاد علاء المنشاوي، إسراء أشرف الأدهم.

محافظة كفر الشيخ:

المشروع الفائز والمقدم من رئيس فريق العمل: وليد عبدالهادي شورة، وفريق العمل: ضياء عوض أحمد، أحمد محمد جاد.

محافظة سوهاج:

المشروع الفائز والمقدم من الفريق: سالم حسين سالم، فريق العمل: محمد حسين هنداوي

محافظة جنوب سيناء:

المشروع الفائز والمقدم من رئيس الفريق: هاني ماهر خليل، وفريق العمل: رانا هاني ماهر، دينا هشام أحمد، محمد حسن إبراهيم، إيناس محمود فهمي.

محافظة بني سويف:

المشروع الفائز والمقدم من رئيس الفريق: سعيد رضا سعيد، فريق العمل: محمد سالم إسماعيل، عاطف علي، خالد محمد محمد، حمدي سلامة خامد، عبدالله أحمد نبيل.