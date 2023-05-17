7 أعراض لإصابة الطفل باضطربات نفسية.. منها الاكتئاب وتشتت الانتباه

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك اضطرابات قد تصيب الطفل وتحتاج إلى استشارة طبيب نفسي مختص.

وتابع «عبدالغفار»، في بيان له، بأن هذه الاضطرابات النفسية التي من الممكن أن تصيب الأطفال قد تبدأ مبكرا وقد تظهر في مرحلة المراهقة.

أعراض تشير معاناة الطفل من اضطرابات

وحدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الأعراض التي تشير إلى أن الطفل مصاب باضطرابات نفسية، وتتضمن القلق، والتأخر العقلي، والاكتئاب، والتوحد، والاكتئاب، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في حال ظهور هذه الأعراض لابد من التوجه إلى الطبيب النفسي، أو الاتصال على الخط الساخن للوزارة «16328»، والمخصص لخدمات الدعم النفسي، حيث تم دعمه بخبراء نفسيين من أطباء ومدربين على أعلى مستوى من خلال الدورات التدريبية التي تُنظم مع عدد من الجمعيات الطبية المتخصصة.

العلاج النفسي ليس وصمة عار

وأكد «عبدالغفار»، أن الوزارة تكثف مجهوداتها لتدريب الأطقم الطبية والاهتمام بتحسين أحوال الأطباء، إضافة الى رفع التوعية لدى المواطنين بأهمية الطب النفسي.

ومن جانبه، قال الدكتور ممتاز عبدالوهاب، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، إن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الصحة والجمعية في تدريب شباب الأطباء النفسيين في مصر وبعض الدول العربية، وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية الرائدة.

وتابع «عبدالوهاب»، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الأطباء النفسيين لإطلاق مبادرة «ملتقى» لتدريب شباب الأطباء النفسيين على أحدث البروتوكلات العلاجية ورفع مهارتهم والتعامل مع المرضي، بأن العلاج النفسي والطب النفسي ليس وصمة عار، ولابد من تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعامل مع المريض النفسي، وعلى أولياء الأمور ملاحظة أبنائهم وتصرفاتهم، وفي حال ملاحظة أعراض غريبة متعلقة بالاكتئاب أو تشتت الانتباه لابد من زيارة الطبيب المختص.