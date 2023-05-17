إصابة جواهرجي طعنه عاطل في الصف بالجيزة.. «رفض يبيعله جرامين دهب»

أصيب جواهرجي على يد عاطل بعد أن رفض أن يبيع له جرامين من الذهب بمدينة الصف، وتم نقله إلى مستشفى الصف لتلقى العلاج، وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من رئيس مباحث الصف يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الصف بوصول جواهرجي، 27 سنة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم والذي قرر بحدوث إصابته من شخص عاطل من بلدته والذي حضر اليه إلى المحل وطلب منه شراء 2 جرام من الذهب فرفض المصاب وفوجئ بالمتهم يتعدي عليه بسكين وفر هاربا.

من خلال الفحص والتحريات أمكن ضبط المتهم، عاطل 25 سنة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.