بدء أعمال تصحيح أوراق امتحان الشهادة الإعدادية في الدقهلية

بدأ كنترول الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الدقهلية، اليوم أعمال تصحيح أوراق الإجابات تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من تصحيح ورصد وتقدير الدرجات بمقر الكنترول بمدرسة ابن لقمان الإعدادي بمدينة المنصورة، حيث يختتم الطلاب غدا الخميس الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية ويستمر لمدة ساعتين ويليه بفاصل زمني 15 دقيقة امتحان مادة الحاسب الآلي لمدة ساعة.

تصحيح الشهادة الإعدادية في الدقهلية

وتفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، لجميع المواد الدراسية بكنترول الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الإعدادية، ورافقه أحمد هلال، رئيس لجنة الإدارة؛ وراغب مختار، مدير التعليم الثانوي بالمديرية ومشرف عام التصحيح؛ وإبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة.

تكليف 2300 معلم بأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه جرى تكليف 2300 معلم بأعمال التصحيح، واطمأن شعبان على انتظام العمل فى حجرات التصحيح، وأكد أن العمل يتم بشكل جيد ومنتظم وأن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بدأ من يوم الاثنين الموافق 15 مايو بتصحيح اللغة العربية والجبر والإحصاء، وتتوالى أعمال التصحيح تباعا.

مراعاة الشفافية والدقة عند تصحيح الشهادة الإعدادية

وشدد وكيل الوزارة على مراعاة الشفافية والدقة عند التصحيح وقراءة الورقة جيدا، وأوصى بكتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال ومراعاة الدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة أعمال التصحيح، مؤكدا الدقة في أعمال رصد الدرجات، وسرية العمل.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية عام هذا العام 123 ألفا و812 طالبا وطالبة مقسمين على 17 إدارة تعليمية.