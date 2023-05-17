كلمات أثارت الجدل في امتحانات الإعدادية بـ5 محافظات والخارج.. تعرف عليها

كلمات أثارت الجدل بين طلاب المرحلة الإعدادية في مادة اللغة العربية في المحافظات المختلفة، إذ ظهرت بعض الكلمات في امتحانات المحافظات، وقف الطلاب أمامها عاجزين عن الإجابة، وخرجوا يسألون عن إجابتها بعد الانتهاء من الامتحان.

أبرز هذه الكلمات

ويرصد التقرير التالي أبرز هذه الكلمات:

- ورد بامتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، سؤال عن جمع كلمة «الحياة»، وجاء ومن بين الاختبارات «الحيات - الحيوانات - الحيوات - الأحياء»، والصحيح «الحيوات».

- مضاد شقي في امتحان سوهاج، وإجابتها «نَعِم».

- جمع ملأ في امتحان جنوب سيناء، وإجابتها «أملاءٌ».

- معنى السامقة في امتحان أسوان، وإجابتها «المرتفعة».

- مضاد أبوا في امتحان الفيوم، وإجابتها «قبلوا».

- مرادف استرعى في امتحان الخارج، وإجابتها «استدعى».

- مضاد تؤويه في امتحان الخارج، وإجابتها «تتركه».

- مرادف تبتئس في امتحان الخارج، وإجابتها «تحزن».

وذلك حسبما أجاب أحمد يوسف، معلم اللغة العربية بمدرسة القومية بحدائق القبة، عن الأسئلة السابقة، في وقت سابق لـ«الوطن»، والتي تعثر في إجابتها العديد من الطلاب.

قطار الإعدادية

وانطلق قطار امتحانات الشهادة الاعدادية 2023، السبت الماضي، في عدد من المحافظات المختلفة من محافظات الدلتا والقناة وسيناء والصعيد، وذلك مع إعلان حالة الطوارئ في كل لجان ومدارس محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان والدقهلية وسوهاج والفيوم ودمياط، مع متابعة مشددة لسير العملية الامتحانية من خلال تفقد اللجان وعبر إنشاء غرف عمليات رئيسية وفرعية في كل المحافظات.