مديرة تسويق تحرر محضرا ضد الموسيقار هاني مهنى

حررت مديرة تسويق بإحدى الشركات، محضرا ضد الموسيقار هاني مهنى، اتهمته بأنّه أحدث خدوشا في سيارتها باستخدام «مفتاح»، اعتراضا على مكان إيقافها لسيارتها، في الكومباوند الذي يقيمان فيه، وأحيل المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل محضر مديرة تسويق بشركة ضد الموسيقار هاني مهنى

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد السوريكي، يفيد فيه بحضور «نادين.هـ» 30 عاما، مدير تسويق بشركة إلى القسم، وحررت محضرا ضد الموسيقار هاني مهنى، اتهمته خدوشا بأنّه أحدث خدوشا في سيارتها عن طريق مفتاح، لاعتراضه على مكان إيقافها للسيارة، وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم أحمد السوريكي رئيس المباحث، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.