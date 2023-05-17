مقرر لجنة الثقافة بالحوار الوطني: نتوقع نقاشات مثمرة في المحور المجتمعي غدا

قال الدكتور أحمد مجاهد، المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن للمحور المجتمعي أهمية كبيرة ونتوقع أن تكون جلسات الغد مثمرة وناجحة وتعرض العديد من الرؤى والأفكار التي تعود على المجتمع بالمصلحة.

أهمية المحور المجتمعي في الحوار الوطني

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «المحور المجتمعي مهم جدا شأنه شأن المحور السياسي والمحور الاقتصادي»، لافتاً إلى أنّ ذلك المحور يصب في صالح المجتمع وخدمته، وأضاف: «المحور المجتمعي مهم جدا بكل ويشمل التعليم والأحوال الشخصية والثقافة».

تأثير قضايا المحور المجتمعي على حياة المواطنين

ولفت إلى أنّ المحور المجتمعي في الحوار الوطني ولجانه وقضاياه متصلة بشكل كامل بحياة المواطن اليومية وبالتالي بخدمة المجتمع بجميع أطيافه، والتي من شأنها أن تؤثر على السياسة والاقتصاد، لأن الحياة الاجتماعية هي التي تحدد ملامح المحور السياسي والاقتصادي.

أهمية النقاش وثمار الحوار الوطني

وأشار «مجاهد»، إلى أنّ الحديث والنقاش على الأرضية المشتركة فرصة للوصول إلى نتائج وتوصيات تصب في صالح هذه المنظومة على كافة المستويات، لافتا ً إلى أنّ مناقشات الحوار الوطني ستتوصل بلا شك إلى بلورة جديدة لسمات الهوية المصرية المعاصرة، خاصة أن الهوية دائما ما يكون جزء منها ثابت والأخر متغير وبالتالي الهوية المعاصرة بحاجة للوصول لسمات تجمع الماضي والحاضر والمستقبل.

مقترحات اللجنة

ونوه بأن مقرري اللجنة قدموا أفكارا واقتراحات لتغيير اللوائح والقوانين، لافتًا إلى أن الشباب يعانون من مشكلات سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، موضحا أن ظهور المشكلة في أي مجال لا يعكس تقصير المسؤولين.