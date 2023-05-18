إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية الزرايب بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة ملاكي بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، بورود بلاغٍ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية الزرايب بمركز أبوتشت.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص من بينهم طفلان، إثر انقلاب السيارة على جانبي الطريق، إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة نتيجة السرعة الزائدة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

6 مصابين في حادث انقلاب ملاكي بقنا

ونقلت سيارات الإسعاف المصابون الـ6 إلى مستشفى أبوتشت المركزي؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وبحسب التقرير الطبي، تبين أنّ الإصابات تنوعت ما بين جروح قطعية وكسور وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى أبوتشت المركزي.

وقال المستشفى، في بيان صادر عنه، إنّ المصابين حالتهم مستقرة، وتم تقديم العلاج اللازم لهم.