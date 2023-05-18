رشق لجنة امتحانات بالطوب في الفيوم.. وإصابة طالبين

أصيب طالبان بإصابات متنوعة، داخل إحدى لجان الامتحانات التابعة لإدارة إطسا التعليمية بمحافظة الفيوم، نتيجة لرشق مجهولين للجنة بالطوب والحجارة، واستدعيت سيارة الإسعاف، وقدّم المسعفون الإسعافات الأولية للطالبين داخل المدرسة؛ ليتمكنا من أداء امتحان مادة العلوم.

وانتقل ضباط مركز شرطة إطسا إلى مكان لجنة أبو صير المخصصة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على الفور لضبط المتهمين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بإصابة طالبين داخل لجنة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغٍ من رئيس لجنة مدرسة أبو صير الإعدادية، والتي يؤدي الطلاب فيها امتحان الصف الثالث الإعدادي 2023، بإصابة طالبين بسبب قيام مجهولين بقذفهم بالحجارة من خارج سور المدرسة.

إصابة طالبين بجروح بالرأس

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة طالبين وهما هنا عبدالرحمن محمود محمد، 15 سنة، بجرح في فروة الرأس طوله 3 سم، وعمرو راضي حمدي بجرح في فروة الرأس طوله سم، إذ تفاجأ الطالبان بسقوط حجارة عليهما في أثناء وجودهما داخل المدرسة قبل دخول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2023، صباح اليوم الخميس.

تقديم الإسعافات الأولية اللازمة

وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطالبين وخياطة الجروح، ثم دخلوا إلى اللجان لأداء الامتحان حتى لا يضطرا إلى إعادته في الدور الثاني، فيما انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، ويجرى التحقيق في الواقعة وتفريغ الكاميرات للتوصل إلى هوية المتهمين.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.