64 ألف طالب يؤدون آخر امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم.. «فرحة ودعوات»

انتظم 64 ألفًا و215 طالبًا وطالبة في 259 لجنة، فضلًا عن لجنة مدرسة مهنية تضم نحو 72 طالبًا وطالبة، صباح اليوم، في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم يليها امتحان اللغة الأجنبية لطلاب مدراس اللغات فقط، والتربية الرياضية لطلاب مدارس التربية الرياضية فقط.

وبحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، فإنّ من المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 امتحان مادة العلوم بدءًا من الـ9 صباح اليوم الخميس، ويستمر لمدة ساعتين على أن ينتهي في تمام الـ11 صباحا، ثم يعقد امتحان اللغة الأجنبية لمدارس اللغات بدءًا من 11:30 وحتى 1:00 ظهرًا، بينما يعقد امتحان التربية الرياضية بدءًا من 11:30 وحتى 12:30 ظهرا.

توزيع درجات امتحان العلوم

ويأتي توزيع درجات امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي 2023 بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم وفقًا لقيمة مجموع الدرجات المخصصة لامتحان العلوم والتي تبلغ 20 درجة مقسمة 5 درجات على 4 أسئلة في الامتحان، حيث يتم توزيع الـ5 درجات على النقاط التي يشملها السؤال.

فرحة ممزوجة بالدعوات

وارتسمت البسمة على وجوه الطلاب في أثناء دخولهم لجان الامتحانات، نظرًا لأنّ اليوم هو آخر أيام الامتحانات وسيبدأون في الاحتفال بإجازة آخر العام 2023، ممزوجة بدعواتهم ودعوات أسرهم لهم بأن يكون الامتحان سهلًا ويسيرًا مثل امتحاني الجبر والإحصاء واللغة الإنجليزية، حتى تكون نهاية الامتحانات سعيدة.

الأمهات تدعو أمام الأبواب

واصطفت عشرات الأمهات أمام مختلف اللجان في محافظة الفيوم تدعو لأبنائهن وبناتهن بأن يكون الامتحان سهلًا يسيرًا ولا يحزنهم في آخر أيام الامتحانات، مُعبرين عن فرحتهم بنهاية الامتحانات بعد عناء طويل مع أبنائهم طوال العام في المذاكرة.