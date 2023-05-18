أحدث الأفلام في دور العرض السينمائي.. «اعرفها علشان لو خارج في الويك إند»

استقبلت دور العرض وصالات السينما اليوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري، أفلام جديدة وحديثة لتنضم للمعروض حاليا والتي يمكن مشاهدتها خلال عطلة نهاية الأسبوع.. «اعرفها علشان لو خارج في الويك إند».

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الأفلام الجديدة في السينمات، على هذا النحو:

فيلم أشكال

يدور فيلم أشكال التونسي في إطار من الدراما والغموض والرعب داخل موقع تحت الإنشاء في تونس، تظهر به عدة جثث لأشخاص محروقين، فتتولى ضابط الشرطة فاطمة وزميلها مسؤولية حل لغز القضية.

ويعرض فيلم أشكال في سينما زاوية في تمام الساعة العاشرة والنصف وهو من بطولة كلا من فاطمة وصايفي، محمد قريع، رامي حرابي، وهشام رياحي.

فيلم نوح

وتدور أحداث فيلم نوح بعد سقوط القنابل على دمشق واقتراب الخطر، يرفض معتز الهروب واللجوء إلى دولة أخرى، بينما يصبح على زوجته هالة وابنته زينة الاختيار ما بين البقاء أو المغادرة.

العمل من بطولة كندة علوش، سامر المصري، نزار العاني، وهالة زين، ويعرض في سينما زاوية بمنطقة وسط البلد في تمام الساعة السابعة بداية من اليوم الخميس.

فيلم Fast X

وتدور قصة الفيلم حيث يعود دومينيك تريتو مجددًا رفقة فريقه، خلال مواجهة أخيرة في الفصل الختامي من القصة، بطولة فين ديزل، تشارليز ثيرون، جايسون موموا، وميشيل رودريجيز.

فيلم Love Again

تحاول امرأة شابة تجاوز أحزانها بوفاة خطيبها من خلال إرسال رسائل رومانسية إلى رقمه القديم، ولكن تتطور الأمور حينما تصل الرسائل إلى مالك الرقم الجديد وتنشأ بينهما علاقة رومانسية، بطولة سام هيوين، بريانكا شوبرا، راسل توفي، سيليا إمري.

فيلم الصف الأخير

تدور قصة الفيلم حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب، بطولة بيومي فؤاد، تيام قمر، ياسر الطوبجي، وأمجد عابد.

فيلم Argonuts

تدور الأحداث في مدينة يولكوس الساحلية في اليونان القديمة، والتي تتعرض إلى خطر غضب بوسيدون الذي يهدد حياة الجميع، فيقرر فأر شاب وقطه بالتبني خوض مغامرة لإنقاذ المدينة، بطولة كايسي تشايس، كريستوف ليموين، إيمانويل كرتيل، وميشيل تورو.

فيلم BlackBerry

يحكي الفيلم عن تاريخ عملاق الأجهزة الإلكترونية الذي جاء صعوده سريعا ليتربع على عرش الهواتف المحمولة، ويسلط الضوء على كيفية التفوق على المنافسين ومن ثم الهبوط سريعا، بطولة جاي باروتشيل، جلين هورتون، مات جونسون، وكاري إلويز.