رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف 1000 جنية مكافأة للموظفين والعمال

قرر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة من الموظفين والعمال، كمكافأة عن نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، ومن المقرر أن يتم صرفها نهاية الشهر الجاري وبداية يونيه.

ووفقا للقرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر، فمن يستحق صرف تلك المكافأة، لابد أن يخضع لمجموعة من الشروط، وهي ضرورة التواجد الفعلي خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 15 مايو، كما يتم صرف المكافأة للمنتدبين للجامعة عن فترة الانتداب وكذلك المحالين للمعاش عن فترة الخدمة الفعلية خلال المدة المشار إليها.

مكافأة جامعة الأزهر

وأوضح أنه سيتم الصرف للحاصلين على إجازة جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر بواقع نسبة التواجد في العمل الفعلي، وكذلك للعاملين بالمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر من الميزانيات الخاصة بكل مستشفى لعامليها.

أما باقي العاملين بالجامعة سيكون تمويل قيمة المكافأة من المراكز والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وتستكمل فروق الصرف من الموازنة.