مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في الزيتون

لقى مسن مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورة الطريق في منطقة الزيتون، ، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما قررت عرض السائق المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

بلاغ بدهس مسن أثناء عبوره الطريق في الزيتون

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث سيارة ووفاة أحد الأشخاص، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعي محمد محمود في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على كافة متعلقاته الشخصية.

تحريات حول الحادث

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور المجني عليه طريق جسر السويس بدائرة قسم الشرطة صدمته سيارة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.