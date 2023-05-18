19 ألفا و710 طلاب بالأقصر يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول

أجرى الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، جولة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بعدد من مدارس المحافظة، إذ يؤدي الامتحانات ما يقرب من 19 ألفا و710 طلاب خلال 110 لجنة امتحانية.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إذ تفقد مدرستي الأقصر الإعدادية بنات والأقصر الإعدادية بنين.

ضرورة إخلاء اللجنة تماما من أي كتاب

وشدد خلال زيارته على ضرورة إخلاء اللجنة تماما من أي كتاب حتى ولو لم يكن متصلاً بالمادة محل الامتحان، وكذلك الحقائب والهواتف المحمولة حفاظاً على الهدوء ومنعا للغش، وتوفير مناخ مناسب ليؤدي الطلاب امتحاناتهم باستقرار، وعدم خروج الطلاب قبل نهاية الوقت، فربما تذكر بعد خروجه نقطة في سؤال قد نسي أن يجيب عنها ما سيؤثر حتما بالسلب في نتيجته، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة دون إجابة.

عدم استخدام للهواتف المحمولة داخل اللجان

وحذر وكيل تعليم الأقصر، الملاحظين، بعدم استخدام للهواتف المحمولة داخل اللجان أو الأحاديث الجانبية لئلا ينشغلوا بذلك عن الطلاب، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، كما التقى على هامش زيارته التقى خالد بعضا من أولياء الأمور الذين ينتظرون أبنائهم أمام اللجان، فطمئنهم وطالبهم بعدم الانتظار أمام اللجان بهذا الشكل؛ فهو لن يفيد أبناءهم بشئ، مؤكدا «كل ما يحاجه أبناؤكم منكم في هذه اللحظات هو أن تسألوا الله لهم التوفيق والسداد».