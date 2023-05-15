حوادث 24 ساعة: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي.. وضبط 59 طن أعلاف مجهولة المصدر

تمكنت حملات وزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من الخارجين عن القانون وحائزي وتجار المواد المخدرة في عدد من محافظات الجمهورية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» بعض من تلك الضبطيات.

ضبط 7 كيلو مواد مخدرة

ففي محافظة شمال سيناء، تمكنت حملات الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد، حال وجوده بدائرة القسم وبحوزته «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول»، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ210 آلاف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تنفيذ 83 ألف حكم قضائي

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 305 قضايا مواد مخدرة بإجمالي 334 متهمًا، وضبط 207 قطع سلاح ناري بحوزة 142 متهمًا، مع تنفيذ 83088 حكما قضائيا، وضبط 15 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 263 دراجة نارية مخالفة، كما تم ضبط 21830 مخالفة مرورية، وفحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 9 منهم.

وفي كفر الشيخ، تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة مكبرة في محافظة كفر الشيخ؛ لضبط الخارجين عن القانون، واستهداف كافة المخالفات والقضايا المتنوعة تمكنت خلالها من ضبط 59 طن أعلاف غير صالحة للاستخدام في حملة مكبرة بكفر الشيخ

ضبط 59 طن أعلاف مجهولة المصدر

حيث تمكنت الحملات في مجال حماية الثروة الزراعية «المخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية»: ضبط «4 شركات - محل» بدون ترخيص بمضبوطات بلغت «59,5 طن أعلاف» بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

أما في مجال حماية البيئة «التفتيش البيئي، تمكنت حملات رجال الشرطة من ضبط ورشة – 3 مغسلة سيارات» لوجود مخالفات بيئية تتمثل في عدم وجود «ترخيص مزاولة النشاط – سجل الحالة البيئية – الحصول على الموافقة البيئية - وسائل الإطفاء والحماية المدنية» وكذا التخلص الغير أمن من المخلفات الصلبة «القمامة»، وفي مجال حماية الثروة السمكية: ضبط 44 قضية متنوعة عبارة عن «مزارع سمكية دون ترخيص – غزل مُخالف «ضُبط فيها 200 متر» – جوابي مخالفة – ماكينة كوبوتا دون ترخيص».