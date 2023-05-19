مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في القاهرة الجديدة

لقي عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبور الطريق في القاهرة الجديدة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي الخاصة بمستشفى القاهرة الجديدة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكش ملابسات الواقعة وبيان إذا كانت قتل خطأ أم يوجد قصد جنائي.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من مستشفى القاهرة الجديدة يفيد بوصول شاب مصاب بكسور ونزيف خارجي بادعاء حادث سيارة ولفظ أنفاسه الأخيرة في قسم الطوارئ، وبالانتقال تبين العثور على جثة عامل في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة رقم قومي.

التحريات في مصرع عامل

وكشفت التحريات أن العامل أثناء خروجه من عمله وعبور الطريق صدمته سيارة مسرعة وأسفرت عن إصابته بكسور ونزيف خارجي، وأضافت التحريات أنه تم نقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.