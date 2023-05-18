مقرر مساعد لجنة الثقافة بالحوار الوطني: يجب الاتفاق على توصيات قابلة للتطبيق

قال أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة بالمحور المجتمعي، إن الغاية الأساسية من الحوار الوطني زيادة المساحة المشتركة بين كافة الآراء للوصول إلى حلول أو توصيات داعمة للدولة المصرية وللصالح العام، مشددا على أن نجاح الحوار مسؤولية كافة المشاركين وعلى الجميع دعم الخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق.

كلمة مقرر مساعد لجنة الثقافة بالمحور المجتمعي

واستعرض «مجاهد»، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية في أولى جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، تفاصيل ضوابط الجلسة، قائلا: «يجب على المتحدث الالتزام بالوقت المحدد، والتعبير عن رأيه بوضوح مع الالتزام باحترام أصول اللياقة، وعدم الخروج عن موضوع النقاش».

وكشف مجاهد، أنه يجوز عقد أكثر من جلسة في الموضوع الواحد إذا تطلب النقاش ذلك، مضيفا: «إدارة الحوار تسعى لتحقيق التوافق قدر الإمكان للوصول لمساحات مشتركة، فهو حوار نختلف من أجله ولكن لا نختلف عليه».

المحور المجتمعي

وانطلقت فاعليات جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، قبل قليل، برئاسة أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ومن المقرر أن تتناول الجلسة، اليوم، أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ومناقشة قضية «الهوية الوطنية»، إلى جانب تناول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، قضايا مهمة أبرزها «الوصاية على المال وما يرتبط بها».