ارتياح بين الطلاب في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أكد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية أمام لجنة مدرسة 15 مايو الإعدادية ببنها عقب انتهاء أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية التي انطلقت اليوم، أن امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب جاء في مستوى الطالب المتوسط والوقت كان كافيا لأداء الامتحان مشيرين ان قطعة النحو كان بها صعوبة، مؤكدين أن الامتحان في مجمله في المتناول ومستوى الطالب المتوسط.

وتزامنا مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بالقليوبية، تفقد محافظ القليوبية سير الامتحانات بمدارس بنها وطوخ وكفر شكر، يرافقه سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمدرستي النور للمكفوفين وناصر الاعدادية بمدينة بنها، ومدرسة تصفا الإعدادية بمركز كفر شكر ومدرسة السفاينة الإعدادية بمركز طوخ .

ضوابط انضباط أداء امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم أداء الطلاب والطالبات لامتحانات الشهادة الإعدادية بمادة اللغة العربية والخط والإملاء وأكد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك .

توفير الجو الملائم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية

وقال محافظ القليوبية أنه تم اتخاذ كافة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات .

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 102816 طالبا وطالبة، موزعين على 443 لجنة امتحانية ، منهم عدد 431 لجنة لعدد 102057 طالب وطالبة لشهادة الإعدادية العامة وعدد ١ لجنة لعدد ٦ طلاب مكفوفين ، وعدد 5 لجان لعدد ٤٣ لطلاب الصم وضعاف السمع ، وعدد 6 لجان للشهادة الإعدادية المهنية بواقع 711 طالب وطالبة وذلك على مستوى ١٢ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

مضيفة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أى مشكلة فور حدوثها.