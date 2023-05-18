إزالة 19 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أبوقرقاص بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا، تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات بجميع المراكز، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة.

إزالة تعديات في مركز أبوقرقاص

أوضح اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال الموجة 21، أنه جرى تنظيم حملة مكبرة بمركز ومدينة أبوقرقاص، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة المركز بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 19 حالة تعد بقريتي منسافيس، بني عبيد، كما جرى تنفيذ عدد من الإزالات لحالات تعديات جرى رصدها من قبل المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

متابعة مشروعات حياة كريمة

وعقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال، وتذليل كافة العقبات، حيث استعرض نائب المحافظ، مع مهندسي دار الهندسة والجهات المعنية نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة بالقرى المستهدفة، حيث يجري العمل في 3265 مشروعا.

وخلال الاجتماع وجه نائب محافظ المنيا بضرورة التنسيق والتعاون المثمر بين كافة الاجهزة والقطاعات في المحافظة، وبما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، مؤكدا الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ.